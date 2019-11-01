AB'den Türkiye'ye 663 milyon euro

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturduğu güvenli bölgeye mültecilerin dönüşlerinin sağlamak için harekete geçti.

Bölgede mülteciler için inşa edilecek alanların planları hazır.

Yıllardır milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, bu dönüşlerin sağlanması için Avrupa'nın yardım göndermesini istedi.

ERDOĞAN: KAPILARI AÇARIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda net bir çağrı yaptı ve "Ülkemizdeki 3.6 milyon Suriyelinin ilk etapta 1 ile 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilmezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz." diyerek tüm Avrupa'yı uyardı.

663 MİLYON EURO

Erdoğan'ın bu sözleri Avrupa Birliği'nde paniğe neden oldu.

Bu sözlerin ardından Türkiye'deki mülteciler için 663 milyon euroluk yardım gönderildi.