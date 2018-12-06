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AB'den Türkiye'ye bütçe kesintisi

'Türkiye'de insan hakları' AB'de eleştiri konusu olduğu için 'cezalandırmalar' söz konusu ancak Yunanistan'ın mültecileri soyup donarak ölüme terk etmesi gündem haline gelmiyor.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 01:33..
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AB'den Türkiye'ye bütçe kesintisi

AB Komisyonu'ndan, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında 2019 yılı AB bütçesine ilişkin yapılan müzakereler sonucunda uzlaşı sağlandığı açıklandı.

Buna göre, AB'nin 2019 yılı bütçesinde gelirler 165,8 milyar, harcamalar ise 148,2 milyar avro düzeyinde gerçekleşecek.

AB'nin 2019 bütçesinde, Türkiye'deki Suriyelileri desteklemeye yönelik programlara da 1,45 milyar avroluk kaynak sağlanacak.

Bütçede, Türkiye'ye sağlanacak mali yardımlar 146,7 milyon avroluk kesintiye uğradı.

YUNANİSTAN'DA İNSAN HAKLARI: 5 GÜNDE 4 CESET BULUNDU

Öte yandan DHA'nın haberine göre Edirne'de Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyündeki çeltik tarlası içerisinde, Yunanistan'ın geri gönderdiği bir erkek kaçağın daha cansız bedeni bulundu. İlk yapılan incelemede kimliği belirsiz kaçağın da donarak öldüğü belirlenirken, son 5 günde cesedi bulunan 4'üncü kaçak oldu.

KESİNTİ YOK

Yunanistan bu insani dramların sebebi olmasına rağmen Avrupa Birliği'nden herhangi bir tepki görmüyor. Aksine mültecileri ağırladığı gerekçesiyle AB fonundan yararlanmaya eksiksiz devam ediyor.

AB'den Türkiye'ye bütçe kesintisi

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