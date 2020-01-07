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AB'den Türkiye'ye Libya kınaması

Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere Dışişleri Bakanları ile toplantıda biraraya gelmesinin ardından konuşan AB Yüksek Temsilcisi Borrell, karara karşı çıktıklarını duyurdu.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 20:27..
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Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı mutabakat ve TBMM'den çıkan tezkere sonrasında Libya'ya asker gönderme kararı alması Avrupa Birliği'ni ayaklandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Türk askerinin peyderpey Libya'ya sevk edildiğini açıklaması AB'yi harekete geçirdi.

"TÜRKİYE'Yİ KINIYORUZ"

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ağzından kınadı.

AB'nin bir numaralı diplomatı konumundaki Josep Borrell, birliğin Libya'da ateşkese varılması için çalışması gerektiğini belirtti.

Borrell, iki hükümetin bulunduğu Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) destek vermek amacıyla Türkiye'nin askeri uzmanlar ve teknik ekipler göndermemesini talep etti ve Türkiye'yi kınadı.

"MÜDAHALE ETMEYİN"

Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere Dışişleri Bakanları ile toplantıda biraraya gelmesinin ardından konuşan AB Yüksek Temsilcisi, "Ateşkes talep ettik, aynı zamanda tırmanmanın durmasını ve son günlerde artan dış müdahalenin sona ermesini talep ettik" diyerek ekledi:

"Bunun bizim tarafımızdan reddedilen Türkiye'nin Libya'ya asker göndererek müdahale etme kararına atıf olduğu aşikar."

"LİBYA'DAN ELİNİZİ ÇEKİN"

BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame de yabancı güçlere bu ülkeden ellerini çekmeleri çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'ni Libya konusunda bilgilendirdiği oturumun ardından gazetecilere konuşan Salame, "Libya'dan ellerinizi çekin. Bu ülke farklı şekillerde yabancı müdahalelerden çok çekiyor" dedi.

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