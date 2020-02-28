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AB'den Türkiye'ye mülteci açıklaması

Türkiye'nin mültecilere kapıları açması sonucu AB'den Türkiye'ye "anlaşmalarımıza sadık kalın" çağrısı yapıldı.

AA | 28.02.2020 - 14:43..
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Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit edildi.

Türkiye bu saldırı sonrası Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere kapıyı açması AB tarafından panikle karşılandı.

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Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun sözcüsü, bugün düzenlediği basın toplantısında, sığınmacı politikasında değişiklikle ilgili resmi bir açıklama yapmamış olan Ankara'dan AB'ye göçmen akışını kontrol etmekle ilgili taaahhütlere bağlı kalmasını beklediklerini belirtti.

Sözcü "Türk tarafının sığınmacı ya da göçmen politikasında herhangi bir degişiklik yaptığına dair resmi açıklamada bulunmadığını vurgulamak isterim" dedi.

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Mülteciler Yunanistan sınırında
Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin önündeki engeli kaldırmasından sonra, bir grup mülteci Yunanistan sınırına geldi.
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