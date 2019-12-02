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AB'den Türkiye'ye uyarı: Komşuluk ilişkilerine uyun

AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun adımlarını taraflı yorumlarken, müzakereye açık olduğu açıklamasına kulak tıkamaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 02.12.2019 - 20:31..
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AB'den Türkiye'ye uyarı: Komşuluk ilişkilerine uyun

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor...

Avrupa Birliği ve Amerika'dan gelen tüm tehditlere rağmen Türkiye'nin bu kararlılığı, AB'de rahatsızlığa neden oldu.

Türkiye, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Libya ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı imzaladı.

"TÜRKİYE KOMŞULUK İLİŞKİLERİNE UYMALI"

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatına ilişkin, Türkiye'ye "iyi komşuluk ilişkilerine uyma" çağrısında bulundu.

"TÜRKİYE'YE YAPTIM UYGULAMAK ZORUNDA KALIRIZ"

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Anlaşmazlık ne olursa olsun, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmalı." dedi.

Stano, AB'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye'ye dair tutumunu koruduğunu belirterek diyalog ve müzakere çağrısında bulundu. Aksi takdirde Türkiye'ye yaptırım uygulamak zorunda kalacaklarını belirtti.

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