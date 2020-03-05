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AB'den Türkiye'ye vize kolaylığı ile para yardımı teklifi

AB, Türkiye'nin kapıları kapatması için yeni teklifler sunuyor.

Haber Merkezi | 05.03.2020 - 18:13..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın İdlib konusundaki pasif duruşu, mülteciler için ödenecek paraların yatırılmaması ve yaşan saldırı olayı sonrası, kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı.

AB'den Türkiye'ye vize kolaylığı ile para yardımı teklifi

Bunun üzerine, Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce göçmen Yunanistan sınırına akın etti.

500 MİLYON EURO ARTI VİZE KOLAYLILIĞI TEKLİFİ

Avrupa Komisyonu mülteci krizi nedeniyle yükselen tansiyonu düşürmek amacıyla Türkiye'ye 500 milyon euro para yardımı yapmaya hazırlanıyor.

AB'den Türkiye'ye vize kolaylığı ile para yardımı teklifi

Avrupa Komisyonu bunun yanı sıra Türk vatandaşlarına Avrupa'ya giriş için vize işlemlerini kolaylaştıracak.

AFP'nin haberine göre 500 milyon euroluk yardımın sığınmacı anlaşması kapsamında Ankara'ya taahhüt edilen 6 milyar euroya ekleneceğini belirtti.

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