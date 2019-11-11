AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da kötüye gittiğini gösteren skandal bir karar alındı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını durdurmak için toplanan AB Dışişleri Bakanları, bugün Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını sonlandırmasına yönelik ekonomik yaptırımlar üzerinde anlaştı.

Alınan kararda hedef alınacak isimlerin, seyahat yasakları ve varlık donmaları için yasal çerçeve oluşturup daha sonraki bir tarihe kadar adlarını bıraktılar.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NI AYRI BİR KARARA BAĞLADILAR

AB, Türkiye'nin 9 Ekim’de Suriye’ye girmesiyle ülkemize silah satışlarını durdurma kararını ayrı bir karara bağladı.