taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.752
Euro
6.3737
Altın
1490.22
Borsa
101143.74
Gram Altın
275.661
Bitcoin
53691.71

AB'den Visa, Mastercard ve PayPal'a alternatif sistem

Avrupa bankalarından 20'sinin bir araya gelerek Visa, Mastercard ve PayPal'ın hakimiyetine meydan okuyacak alternatif bir ödeme sistemi geliştirdiği belirtildi.

AA | 07.11.2019 - 03:10..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Avrupalı bankacılık ve devlet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, adı Pan Avrupa Ödeme Sistemi Girişimi (PEPSI) olacak yeni sistem ile nakit olmayan tüm ödemeler gerçekleştirilebilecek.

Paris merkezli küresel bankacılık kurumu BNP Paribas'ın müdürü Carlo Bovero, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa'nın büyük bir bölümünü temsil eden bankaların yeni sistem için görüşmelere katıldığını söyledi.

AB'den Visa, Mastercard ve PayPal'a alternatif sistem

FİKİR AB MERKEZ BANKASI'NIN

Konuya yakın bir Fransız bankacılık kaynağı, fikrin Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) geldiğini, yeni sistemin Avrupalıların birbirine anında para aktarmalarını sağlamasını amaçladıklarını belirtti.

İsmi açıklanmayan kaynak, ECB'nin halihazırda var olan ödeme sistemlerinin egemliği konusunda endişe duyduğunu ifade etti ve yeni adımı 'teknik değil siyasi' olarak nitelendirdi.

AFP'nin aktardığına göre, henüz kesin olmamakla beraber, yeni ödeme sistemi PEPSI'de Fransız bankalar ile Almanya'nın ciro ve işçi sayısı açısından en büyük bankası Deutsche Bank yer alacak.

ABD VE ÇİN DE ALTERNATİF PEŞİNDE

Ayrıca, Avrupalılar'ın, Visa, Mastercard, Google ve PayPal ödeme sistemleri olan ABD'li şirketlerin yanı sıra, Alipay gibi Çin teknoloji devlerine de alternatif arayışında oldukları belirtiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

236
Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

231
Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

120
Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

89
Atatürk Barajı'nın yeşil renginin nedeni açıklandı

Atatürk Barajı'nın yeşil renginin nedeni açıklandı

4
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

2
Erdoğan: Trump ile verimli bir telefon görüşmesi yaptık

Erdoğan: Trump ile verimli bir telefon görüşmesi yaptık

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir