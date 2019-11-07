AB'den Visa, Mastercard ve PayPal'a alternatif sistem

Avrupalı bankacılık ve devlet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, adı Pan Avrupa Ödeme Sistemi Girişimi (PEPSI) olacak yeni sistem ile nakit olmayan tüm ödemeler gerçekleştirilebilecek.

Paris merkezli küresel bankacılık kurumu BNP Paribas'ın müdürü Carlo Bovero, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa'nın büyük bir bölümünü temsil eden bankaların yeni sistem için görüşmelere katıldığını söyledi.

FİKİR AB MERKEZ BANKASI'NIN

Konuya yakın bir Fransız bankacılık kaynağı, fikrin Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) geldiğini, yeni sistemin Avrupalıların birbirine anında para aktarmalarını sağlamasını amaçladıklarını belirtti.

İsmi açıklanmayan kaynak, ECB'nin halihazırda var olan ödeme sistemlerinin egemliği konusunda endişe duyduğunu ifade etti ve yeni adımı 'teknik değil siyasi' olarak nitelendirdi.

AFP'nin aktardığına göre, henüz kesin olmamakla beraber, yeni ödeme sistemi PEPSI'de Fransız bankalar ile Almanya'nın ciro ve işçi sayısı açısından en büyük bankası Deutsche Bank yer alacak.

ABD VE ÇİN DE ALTERNATİF PEŞİNDE

Ayrıca, Avrupalılar'ın, Visa, Mastercard, Google ve PayPal ödeme sistemleri olan ABD'li şirketlerin yanı sıra, Alipay gibi Çin teknoloji devlerine de alternatif arayışında oldukları belirtiliyor.