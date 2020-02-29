taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2311
Euro
6.8821
Altın
1578.86
Borsa
105993.65
Gram Altın
316.363
Bitcoin
54029.95

Abdest alırken parası çalındı

Adıyaman’da cami şadırvanında abdest alan bir kişinin cebinden 10 bin TL çalan hırsız kıskıvrak yakalandı.

İHA | 29.02.2020 - 15:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi Sıratut Cami şadırvanında Y.Ö. isimli şahıs abdest aldığı esnada ceketinin cebinde bulunan 10 TL parası İ.Ç. isimli şahıs tarafından çalındı.

Parasının çalındığını fark eden şahıs durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin otomobil ile kaçtığını tespit etti.

PARAYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Şüpheli şahsın kaçabileceği tüm yolları kontrol altına alan polis ekipleri şüpheli İ. Ç. isimli şahsı çalınan 10 bin TL para ile birlikte kıskıvrak yakaladı. Bulunan para sahibine teslim edilirken şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Abdest alırken parası çalındı

İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da aileler arasında arazi kavgası: 8 yaralı
İki aile arasında arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada silah, taş ve sopalar konuştu.
102 yaşındaki annesine büyük fedakarlıkla bakıyor
Sakarya'da 15 yıldır yatağa bağımlı olan annesine büyük fedakarlıkla bakan Hilmi Arslan, " Benim elim ayağım tutuyor, onun için ölene kadar ona bakacağım." dedi.
İstanbul'da metrobüs ve duraklar dezenfekte ediliyor
Koronavirüse karşı önlem almak için metrobüsler ile metrobüs duraklarında yıkama ve dezenfekte uygulaması başladı.
Büyükçekmece'de yolcu minibüsü devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan yolcu minibüsü kayarak devrildi. Kaza sonrası yaralanan 2 kişi hastaneye kaldıralarak tedavi altına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehitlerimize köpek diyen PKK'lı evinden alındı
Şehitlerimize köpek diyen PKK'lı evinden alındı
1794
Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor
Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor
336
Kılıçdaroğlu'nun şehit haberlerini öğrendiği o an
Kılıçdaroğlu'nun şehit haberlerini öğrendiği o an
927
Erdoğan, liderlerle görüşmelerini anlattı
Erdoğan, liderlerle görüşmelerini anlattı
650
SİHA'lar rejim askerlerini tek tek avlıyor
SİHA'lar rejim askerlerini tek tek avlıyor
192
Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler
Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler
337
Erdoğan: Kapıları kapatmayacağız
Erdoğan: Kapıları kapatmayacağız
498
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir