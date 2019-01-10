ABD'nin en iyi üniversitesi Harvard oldu

İngiltere merkezli Times Higher Education (THE) 2019 yılının Amerika'nın en iyi üniversitelerini yayınladığı listede, dünya çapında büyük prestije sahip olan Harvard Üniversitesi ilk sırada yer aldı.
ÖĞRETİM KALİTESİ TEMEL KRİTER
Araştırma uluslararası görünüm, endüstri iş birliği, ile öğretim kalitesi gibi kriterlere göre yapıldı.
BİRİNCİLİK HARVARD'A
Harvard'ı sırasıyla Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Yale, Colombiya, Stanford, California, Brown, Duke, Princeton ve Pennsylvania üniversiteleri izledi.