ABD'li adam bahçesinde oluşan lav tüneline düştü

Volkanik patlamaların sık sık yaşandığı Hawaii'de akılalmaz bir olay meydana geldi.

AKRABALARI ENDİŞELENDİ

Günlerdir kendisinden haber alınamayan 71 yaşındaki Robert Hisashi Nishimoto için akrabaları endişelendi ve durumu ekiplere bildirdi.

LAV TÜNELİ OLUŞTUĞU FARK EDİLDİ

Sadece evde değil, aynı zamanda da dışarda da aramalar yapan ekipler, Nishimoto'nun evinde bir bahçe keşfetti. Asıl ilginç olan ise bu bahçede bir lav tünelinin oluşması oldu.

LAV TÜNELİNE DÜŞÜP ÖLDÜ

Ekipler bu tünelde geniş kapsamlı bir arama yaptı ve 71 yaşındaki adamın bu tünele düştüğünü ve hayatını kaybettiğini belirledi.

7 METRE DERİNLİĞİNDE 60 SANTİMETRE GENİŞLİĞİNDE

Olay sonrası yapılan incelemelerin sonucunu gazetecilerle paylaşan yüzbaşı Robert Wagner, volkanik erimeler sonucu oluşan tünelin yaklaşık 7 metre derinliğinde ve 60 santimetre genişliğinde olduğunu açıkladı.