ABD'li aktör Jan-Michael Vincent hayatını kaybetti

ABD basınında çıkan haberlere göre, 1972'de "The Mechanic", 1978'de de Burt Reynolds ile rol arkadaşı olduğu "Hooper" filmleriyle çıkış yapan Jan-Michael Vincent, 10 Şubat'ta 73 yaşında hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Vincent'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ifade edilirken, ölümünün neden bu kadar geç kamuoyuna duyurulduğu konusunda açıklama yapılmadı.

ABD'li aktör, 1971'de "Going Home" filmiyle, 1983'de de "Winds of War" dizisiyle Altın Küre'ye aday gösterilmişti.