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ABD'li aktör Jan-Michael Vincent hayatını kaybetti

1980'lerde, "Airwolf" dizisinde canlandırdığı helikopter pilotu karakteriyle yıldızı parlayan Amerikalı aktör Jan-Michael Vincent, yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 09.03.2019 - 12:59..
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ABD basınında çıkan haberlere göre, 1972'de "The Mechanic", 1978'de de Burt Reynolds ile rol arkadaşı olduğu "Hooper" filmleriyle çıkış yapan Jan-Michael Vincent, 10 Şubat'ta 73 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'li aktör Jan-Michael Vincent hayatını kaybetti

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Vincent'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ifade edilirken, ölümünün neden bu kadar geç kamuoyuna duyurulduğu konusunda açıklama yapılmadı.

ABD'li aktör Jan-Michael Vincent hayatını kaybetti

ABD'li aktör, 1971'de "Going Home" filmiyle, 1983'de de "Winds of War" dizisiyle Altın Küre'ye aday gösterilmişti.

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