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ABD'li aktör Steven Seagal Bodrum'da tatil yapıyor

TABA-AmCham'ın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan ve tatil için Bodrum'a gelen ABD'li aktör Steven Seagal ve eşi Erdenetuya Seagal, ilçede keyifli bir gece geçirdi.

AA | 01.07.2019 - 16:22..
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ABD'li aktör Steven Seagal ve eşi Erdenetuya Seagal, tatil için Türkiye'ye geldi. Ünlü aktörün adresi ise Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu.

BODRUM'DA TATİL

Eşi ile birlikte Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye'nin (TABA-AmCham) davetlisi olarak ilçeye gelen ünlü aktör, burada keyifli zaman geçirdi.

ABD'li aktör Steven Seagal Bodrum'da tatil yapıyor

MELENGEÇ RESTORAN'IN AÇILIŞI YAPILDI

Gazetecilerin de bu geziye ilgisi büyüktü.

Ünlü aktör onuruna The Bodrum by Paramount Hotels ve Resorts'de bir dizi etkinlik düzenlenirken, otel içerisindeki Melengeç isimli restoranın açılışı yine Steven Seagal ve eşinin katılımıyla yapıldı.

ABD'li aktör Steven Seagal Bodrum'da tatil yapıyor

CANLI MÜZİK EŞLİĞİNDE GÖSTERİ VE ŞOVLAR

Seagal ve eşine bu eğlenceli gecede, TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu ile TABA-AmCham Genel Başkanı Ali Osman Akat da eşlik etti. Canlı müzik, havai fişek gösterisi ve flayboard şovlarının gerçekleştirildiği gecede Seagal, keyifli halleri ile dikkat çekti.

ABD'li aktör Steven Seagal Bodrum'da tatil yapıyor

"TÜRKİYE'DE DOSTLARI VAR"

The Bodrum by Paramount Hotels ve Resorts üst yöneticisi Geylan Dursunoğlu, hem restoran açılışı yaptıklarını hem de Seagal'in onuruna yemek verdiklerini söyledi. Seagal'i otelde ağırlamaktan dolayı çok memnun olduklarını dile getiren Dursunoğlu, "Burada çok mutlu. Kesin olmayan bir proje için burada. Bodrum'un havasını çok sevdi, Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye'de çok dostları var. Yapımcılarıyla birlikte geldi. Biz de gereken misafirperverliği en iyi şekilde gösteriyoruz." dedi.

ABD'li aktör Steven Seagal Bodrum'da tatil yapıyor

"DÜNYANIN HER YERİNDEN GELİYORLAR"

Dursunoğlu, Seagal'in birkaç gün daha ilçede tatiline devam edeceğini söyledi. Dünyanın her yerinden misafir ağırladıklarını ve bununla da gurur duyduklarını aktaran Dursunoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

BODRUM'A HAYRAN KALDI

"Steven Seagal, Bodrum'a hayran kaldı. Dün sabah saatlerine kadar beraberdik. Günün ağarmasını da beraber gördük. Kendisi çok meşhur bir aikidocu aynı zamanda. Buranın nemsiz olmasını da çok beğendi. Biz de hem sabah kahvaltısında hem de akşam yemeğinde yöresel yemeklerimizi de ikram ettik."

ABD'li aktör Steven Seagal Bodrum'da tatil yapıyor


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