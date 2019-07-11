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ABD'li askerler Irak ve Afganistan savaşlarını yorumladı

ABD'nin diğer ülkelerdeki müdahil olduğu savaşlara dair" değerlendirmelere katılan eski askerler Irak ve Afganistan savaşlarını gereksiz buldular.

AA | 11.07.2019 - 02:49..
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ABD'li Pew Araştırma Merkezi, eski Amerikan askerlerinin "ABD'nin diğer ülkelerdeki müdahil olduğu savaşlara" dair değerlendirmeler yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Anket sonucuna göre, eski askerlerin yüzde 64'ü ABD'ye maliyetine bakıldığında bu ülkelerle girilen savaşların buna değmeyeceğini belirtirken, yüzde 33'ü ise gerekliliğini savundu.

ABD'li askerler Irak ve Afganistan savaşlarını yorumladı

YÜZDE 62 GEREKSİZ DEDİ

Öte yandan kamuoyunun da görüşlerine yer verilen ankette benzer bir sonuç çıktı. Buna göre, halkın yüzde 62'si Irak savaşının, yüzde 59'u ise Afganistan savaşının gereksiz olduğunu dile getirdi.

Irak ve Afganistan'ın yanı sıra, ABD'nin Suriye'deki varlığına ilişkin görüşlerin de sorulduğu ankette, eski askerlerin yüzde 42'si bunun gerekli olduğu cevabını verirken, yüzde 55'i de aksi yönde görüş bildirdi.

Ayrıca her iki ülkedeki savaşlara katılan eski Amerikalı askerler, buralarda bulunmayanlara oranla bu savaşlara daha fazla karşı çıktı.

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