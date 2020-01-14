taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8937
Euro
6.5639
Altın
1544.6
Borsa
119938.73
Gram Altın
293.106
Bitcoin
49784.54

ABD'li astronottan uzay kurabiyesi

Astronot Christina Koch'un istasyonda pişirdiği kurabiye, uzayda pişirilen ilk yiyecek olarak kayıtlara geçti.

DHA | 14.01.2020 - 12:00..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD’li astronot Christina Koch, kasım ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen Zero G fırın ile kurabiye hamuru kullanarak ‘uzay kurabiyesini’ pişirdi.

5 KURABİYE PİŞİRDİLER

Ayrıca, yer çekimi olmayan ortamda yiyecek pişirmek için tasarlanan Zero G fırını başarıyla test edilmiş oldu. Astronotlar toplamda 5 kurabiye pişirirken Astronot Koch, “Bu yıl Noel Baba için uzay kurabiyesi ve süt hazırladık” ifadesiyle uzay kurabiyesinin resmini sosyal medyadan yayınladı. Kalan kurabiye hamuru ve fırın 7 Ocak'ta dünyaya geri gönderildi.

Uzayda kurabiye pişirdi -1

İlginizi Çekebilir
Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü: 6 ölü 16 yaralı
Xining kentinde, işlek bir caddedeki yolun bir anda çökmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Putin ile Bush'un Rus kızlarıyla dansı
Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ve eski ABD Başkanı George W. Bush’un 2008’de birlikte dans ettiği görüntüleri yayınladı.
Trump: Süleymani'nin 20 yıl önce ölmesi gerekti
ABD Başkanı Donald Trump; Kasım Süleymani mevzusunun, kendisi öldürdüğü için medyada bu kadar abartıldığını söyledi.
Fransa, batı Afrika'ya 220 asker daha gönderecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel bölgesine ilave 220 askeri göndereceklerini bildirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakanlık gıdada sahtecilik yapan markaları ifşa etti

Bakanlık gıdada sahtecilik yapan markaları ifşa etti

220
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi

175
Erdoğan, AB'nin ikiyüzlülüğünü Michel'in yüzüne söyledi

Erdoğan, AB'nin ikiyüzlülüğünü Michel'in yüzüne söyledi

60
Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a cevap

Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a cevap

88
TSK içindeki FETÖ yapılanmasına yeni operasyon

TSK içindeki FETÖ yapılanmasına yeni operasyon

149
Hafter anlaşmayı imzalamadı

Hafter anlaşmayı imzalamadı

178
Barcelona'da Valverde gitti, Setien geldi

Barcelona'da Valverde gitti, Setien geldi

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir