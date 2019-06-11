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ABD'li ateistler dolar üzerinde dini ibareler istemiyor

Dolar üzerindeki "Tanrıya Güveniyoruz" yazısı ateistler tarafından tepkiyle karşılandı.

AA | 11.06.2019 - 16:49..
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Amerika Birleşik Devletleri'nde Anayasa Mahkemesi bir kişinin ABD Doları üzerindeki 'Tanrıya Güveniyoruz' yazısının kaldırılması için yaptığı başvuruyu reddetti.

ABD'li ateistler dolar üzerinde dini ibareler istemiyor

Ulusal Bağlılık Yemini’ndeki 'Tanrı' ifadesinin kaldırılması için de mahkemeye başvuran Michael Newdow adlı aktivist paraların üzerindeki 'Tanrı'ya Güveniyoruz' yazsının din ve vicdan hürriyetini ihlal ettiğini savunuyor.

ABD'li ateistler dolar üzerinde dini ibareler istemiyor

DAVA AÇILDI

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre birlikte iş yaptığı müşterilerinin ateist olduğunu ve Tanrı’ya inanmadıklarını belirten Michael Newdow, başlattığı imza kampanyasıyla müşterilerinin kullandıkları paraların üzerinde 'Tanrı’ya Güveniriz' yazısının inançlarına aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı.

ABD'li ateistler dolar üzerinde dini ibareler istemiyor

ABD’nin Minnesota eyaletinde geçtiğimiz yıl 29 ateist, ifade özgürlüğü ve vicdan hürriyetini ihlal ettiği gerekçesiyle paraların üzerindeki 'Tanrı’ya Güveniriz' ifadesinin silinmesi için mahkemeye başvurmuş fakat bu dava da reddedilmişti.

Bu yazı, madeni paraların üzerine 1864, kağıt paraların üzerine ise 1955’ten bu yana yazılıyor.

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