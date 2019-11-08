ABD’li avukatın Trump karşıtı tweetleri tepki çekti

Fox News, ABD'de Zelenskiy görüşmesine ilişkin yazdığı ihbar mektubuyla Trump'a yönelik azil soruşturmasının fitilini ateşleyen ve kimliği gizli tutulan muhbiri savunan avukat Zaid'in, 2017'deki Twitter mesajlarını bir kez daha gündeme taşıdı.

SORUŞTURMANIN SİNYALİ İKİ YIL ÖNCE VERİLDİ

Zaid'in, 2017'nin ocak ayında, Trump'ın, Adalet Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Sally Yates'i görevden almasının hemen ardından attığı tweette, "Darbe başladı. Birçok adımdan ilki bu oldu. Başkaldırı ve Trump'ın azli bunu izleyecek." ifadelerine yer vermesi dikkati çekti.

"TRUMP AZLEDİLECEK"

Mayıs 2017'de, "Johnson (1868), Nixon (1973), Clinton (1998) azil soruşturmaları. Bir sonraki Trump (2017) olacak." mesajını içeren bir tweet atan Zaid, aynı yılın haziran ayında da yine aynı platformda, "Bundan 45 yıl sonra Trump'ın azline ilişkin hikayeleri hatırlayacağız. Ben o zaman yaşlanmış olacağım ama beklemeye değer." mesajını paylaştı.

TRUMP "CADI AVI" BENZETMESİNİ KULLANMIŞTI

Trump'a yönelik azil soruşturması sürerken Zaid'in en çarpıcı tweetlerinden birisi ise 6 Kasım'da attığı tweet oldu. Zaid söz konusu tweetinde, "Ondan (Trump'tan) kurtulacağız. Bu ülke Trump ve destekçilerine rağmen hayatta kalabilecek kadar güçlü." ifadesini kullandı. Zaid'in söz konusu tweeti ise Cumhuriyetçi kesim tarafından, Trump'ın bu soruşturmayı "cadı avı" olarak nitelemesini haklı çıkardığı yönünde yorumlandı.

AVUKAT TWEETLERİ SAVUNDU

Öte yandan söz konusu tweetlerin ortaya çıkmasının ardından Fox News'e bir açıklama gönderen Zaid, kendisini şöyle savundu: "Bu tweetler, milyonlarca insanın düşüncelerinin bir yansıması ve tekrarıydı. Trump'ın sınırları aşması sonucunda, karşı karşıya kalacağı tamamen hukuki bir süreçten bahsediyordum. Darbe yorumunu ise ofise geldikten bir hafta sonra bile zaten Trump'a karşı hukukun üstünlüğünü savunan ve hükümetin içinde çalışan kişileri betimlemek için kullanmıştım."