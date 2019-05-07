ABD'li baba oyunda kaybedince cinnet getirdi

ABD'de akılalmaz bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Anthony Trice, video oyununda kaybedince sinirlerine hakim olamayarak kendinden geçti.

ÖNCE YUMRUKLADI ARDINDAN DA YERE DÜŞÜRDÜ

Cinnet getiren Trice, çocuğuna yumruk atmaya başladı. Polis raporuna göre; Trice; bebeğin kafasına susması için yumruk attı. Ardından da yemek yedirmek için kucağında mutfağa götürdü. Ancak genç adam bebeği taşırken yere düşürdü.

BEBEK YAŞAMINI KAYBETTİ

Daha sonra ise bebeğin oturur pozisyonuna getirdi. Bebek zor nefes almaya başlayınca Trice, paniğe kapıldı ve ambulansı arayarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan bebek, pazar günü yaşam mücadelesini kaybetti.

'KASTEN ÖLDÜRME VE ÇOCUK İSTİSMARI' SUÇLAMASI

Olay üzerine Baba Trice’a ‘kasten öldürme ve çocuk istismarı’ suçlamaları yöneltildi.

BİN DOLAR TOPLANDI

Bebeğin büyükannesi Tonija Michelle, bebeğin cenazesi için para toplandığını öğrendi. Cenaze için 5 bin dolar gerekiyor, şu ana kadar ise bin dolar toplayabildi.