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ABD'li bir kişi 26 yıl suçsuz yere hapis yattı

ABD'nin Michigan eyaletinde suçsuz yere 26 yıl hapis yatan bir kişiye 1,3 milyon dolar tazminat ödenecek.

AA | 16.08.2019 - 16:21..
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ABD'nin Michigan eyaletinde suçsuz yere 26 yıl hapis yatan bir kişiye 1,3 milyon dolar tazminat ödenecek.

EŞİ VE İKİ KIZI ÖLDÜ

Savcı Dana Nessel, yaptığı açıklamada, 1985 yılında kasten yangın çıkararak karısı ve iki kızının ölümlerine sebep olmaktan 1986-2012 yıllarında hapis yatan 61 yaşındaki David Gavitt'in, suçsuz olduğunun anlaşıldığını belirtti.

ABD'li bir kişi 26 yıl suçsuz yere hapis yattı

SUÇSUZ YERE 26 YIL YATTI

Yeni araştırmalar ışığında Gavitt'in kasten yangın çıkardığıyla ilgili kanıtın artık güvenirliğinin kalmadığını ifade eden Nessel, Gavitt'e suçsuz yere 26 yıl hapis yattığı için 1,3 milyon dolar tazminat ödeneceğini kaydetti. Hiçbir sistemin mükemmel olmadığını ifade eden Nessel, Gavitt'in topluma yeniden uyumunun kolay olmadığını, masum olduğu halde bu kadar süre hapis yatan birine tazminat verilmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD'li bir kişi 26 yıl suçsuz yere hapis yattı

GEÇİRİLEN HER BİR YIL İÇİN 50 BİN DOLAR TAZMİNAT

Michigan eyaletinde, suç işlemediği halde hapse mahkum olanlara hapiste geçirdikleri her bir yıl için 50 bin dolar tazminat ödenebiliyor.

ABD'li bir kişi 26 yıl suçsuz yere hapis yattı

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