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ABD'li doktorların 'doğmaları mucize' dediği ikizler

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde dünyanın en prematüre bebekleri, 22 haftalık ikizler hayata gözlerini açtı.

DHA |
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ABD'li doktorların 'doğmaları mucize' dediği ikizler

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Tracey Hernandez, dünya üzerinde hayatta kalan en prematüre bebekleri olan 22 haftalık ikiz kızları Makenzie ve Makayla'yı, Durham'daki Duke Üniversitesi Hastanesi’nde dünyaya getirdi.

AĞIRLIKLARI 1 KİLO 3 GRAM

Dünyanın en prematüre ikizi olan Makenzie ve Makayla, 1 kilo 3 gram ağırlığında doğdu.

Kalbinde delik olan ve sırt ameliyatına ihtiyaç duyan Makayla ve vücudunda mantar enfeksiyona rastlanan Makenzie için doktorlar, doğumdan önce Hernandez ve nişanlısı Anthony Pope'yi, ikizlerin hayatta kalma şansı olmadığı konusunda uyarmıştı.

ABD'li doktorların 'doğmaları mucize' dediği ikizler

DOKTORLAR "DOĞMALARI MUCİZE" DEDİ

Doğum sürecinden bu yana, yoğun bakım ünitesinde kalan ikizlerin annesi Hernandez, “Doktorlar, doğum esnasında kızlarımın hayatta kalma şansının yüzde sıfır olduğunu ve 23 haftadan önce doğan bebeklerin yaşamadıklarını söylediler.” dedi.

ABD'li doktorların 'doğmaları mucize' dediği ikizler

"KENDİMİ KUTSANMIŞ HİSSEDİYORUM"

Kızlarının sadece hayatta kalmalarına yardım edebildiğini söyleyen Hernandez, “Nefes almak için mücadele etmeselerdi, doktorlar hayata döndüremeyeceklerini söylediler. Oksijenden nefes nefese kaldıklarını gördüğüm an hayatımın en güzel anıydı, bu beni çok rahatlattı. Çok şanslıyım ve bunun mutlak bir mucize olduğunu biliyorum. Kendimi kutsanmış hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

ABD'li doktorların 'doğmaları mucize' dediği ikizler

ABD'li doktorların 'doğmaları mucize' dediği ikizler

ABD'li doktorların 'doğmaları mucize' dediği ikizler

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