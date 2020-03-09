ABD'li doktorun koronavirüs tahmini: 500 bin ölüm

Nebraska Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. James Lawler, 26 Şubat'ta internet üzerinden gerçekleştirdiği seminerde, katılımcılara salgının hastaneleri ve sağlık yetkililerini nasıl etkileyebileceğine dair 'en iyi tahminini' anlatan bir dizi slayta yer verdi.

96 MİLYON VAKA, 500 BİN ÖLÜM

Business Insider'ın haberine göre; Dr. James Lawler, hastalığın ülkede 96 milyon kişiye bulaşabileceğini ve bu insanlardan 500 bin kadarının koronavirüs yüzünden ölebileceğini öne sürdü.

EN SERT ETKİ YAŞLILARDA GÖRÜLECEK

Virüsün en sert etkiyi yaşlı nüfusa yapabileceğini düşünen Dr. Lawler, hastalığa yakalanan 80 yaş ve üzeri kişilerin ölme ihtimali yüzde 14 olarak öngörüyor.

Virüsün bulaşması durumunda yaşları 70 ila 79 arasında değişenlerin ölüm oranının yüzde 8, yaşları 60'la 69 arasında değişenlerin ölüm oranının yüzde 3,6 olacağı tahmin edildi.

KALP HASTALARI DA RİSK ALTINDA

Öte yandan Dr. Lawler, kalp rahatsızlıklarına sahip olanların bu hastalık yüzünden ölme ihtimallerinin onda bir olacağını tahmin ediyor.

Daha önce herhangi bir tıbbi rahatsızlığı bulunmayanlardaysa bu ölüm oranı yalnızca 100'de bir olarak belirtildi.

"UZMANLARIN GÖRÜŞLERİNİ YANSITIYOR"

Amerikan Hastaneler Birliği ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, internet üzerinden yapılan bu seminerin 'kurumun değil, konuşan uzmanların görüşlerini yansıttığına' vurgu yaptı.