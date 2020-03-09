taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1868
Euro
7.0579
Altın
1659.05
Borsa
109600.53
Gram Altın
330.237
Bitcoin
48617.55

ABD'li doktorun koronavirüs tahmini: 500 bin ölüm

Koronavirüs salgınıyla ilgili en kötü senaryoyu ortaya koyan bir doktorun, ABD'deki hastanelere 96 milyon vaka ve 500 bin ölüme hazırlanmaları uyarısı yaptığı ortaya çıktı.

AA & Ensonhaber | 09.03.2020 - 07:46..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
ABD'li doktorun koronavirüs tahmini: 500 bin ölüm

Nebraska Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. James Lawler, 26 Şubat'ta internet üzerinden gerçekleştirdiği seminerde, katılımcılara salgının hastaneleri ve sağlık yetkililerini nasıl etkileyebileceğine dair 'en iyi tahminini' anlatan bir dizi slayta yer verdi.

ABD'li doktorun koronavirüs tahmini: 500 bin ölüm

96 MİLYON VAKA, 500 BİN ÖLÜM

Business Insider'ın haberine göre; Dr. James Lawler, hastalığın ülkede 96 milyon kişiye bulaşabileceğini ve bu insanlardan 500 bin kadarının koronavirüs yüzünden ölebileceğini öne sürdü.

ABD'li doktorun koronavirüs tahmini: 500 bin ölüm

EN SERT ETKİ YAŞLILARDA GÖRÜLECEK

Virüsün en sert etkiyi yaşlı nüfusa yapabileceğini düşünen Dr. Lawler, hastalığa yakalanan 80 yaş ve üzeri kişilerin ölme ihtimali yüzde 14 olarak öngörüyor.

Virüsün bulaşması durumunda yaşları 70 ila 79 arasında değişenlerin ölüm oranının yüzde 8, yaşları 60'la 69 arasında değişenlerin ölüm oranının yüzde 3,6 olacağı tahmin edildi.

ABD'li doktorun koronavirüs tahmini: 500 bin ölüm

KALP HASTALARI DA RİSK ALTINDA

Öte yandan Dr. Lawler, kalp rahatsızlıklarına sahip olanların bu hastalık yüzünden ölme ihtimallerinin onda bir olacağını tahmin ediyor.

Daha önce herhangi bir tıbbi rahatsızlığı bulunmayanlardaysa bu ölüm oranı yalnızca 100'de bir olarak belirtildi.

ABD'li doktorun koronavirüs tahmini: 500 bin ölüm

"UZMANLARIN GÖRÜŞLERİNİ YANSITIYOR"

Amerikan Hastaneler Birliği ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, internet üzerinden yapılan bu seminerin 'kurumun değil, konuşan uzmanların görüşlerini yansıttığına' vurgu yaptı.

ABD'li doktorun koronavirüs tahmini: 500 bin ölüm

İlginizi Çekebilir
Suudi Arabistan’da koronavirüs nedeniyle okullar tatil
Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle, bir sonraki duyuruya kadar tüm okullarda ve eğitim kurumlarında çalışmaların askıya alındığı duyuruldu.
100 yaşındaki Çinli, koronavirüsü yendi
Vuhan'da 100 yaşında bir Çinli, korona virüsünü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti.
İran'da koronavirüse karşı alkol içen 7 kişi öldü
İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde koronavirüse iyi geldiğini zannederek endüstriyel alkol tüketen 7 kişi hayatını kaybetti.
Öldü denilen Kral Selman, törende ortaya çıktı
Kraliyet Ailesi'nde yaşanan gözaltı dalgası sonrası, Selman bin Abdülaziz'in yaşamını yitirdiği iddiaları, gündeme bomba gibi düştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad rejimi, İdlib'de ateşkesi 15 kez ihlal etti
Esad rejimi, İdlib'de ateşkesi 15 kez ihlal etti
63
Yurt dışından dönenlere koronavirüs uyarıları
Yurt dışından dönenlere koronavirüs uyarıları
33
Karavan-minibüsüyle hayalindeki Türkiye gezisini yaşıyor
Karavan-minibüsüyle hayalindeki Türkiye gezisini yaşıyor
32
Evlat nöbetinde 2 aile daha çocuklarıyla buluşacak
Evlat nöbetinde 2 aile daha çocuklarıyla buluşacak
50
100 yaşındaki Çinli, koronavirüsü yendi
100 yaşındaki Çinli, koronavirüsü yendi
41
İtalya'da 16 milyon insan karantina altında
İtalya'da 16 milyon insan karantina altında
29
Bursa'da 400 yıllık tarihi çınar ağacı yakıldı
Bursa'da 400 yıllık tarihi çınar ağacı yakıldı
36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir