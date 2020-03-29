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ABD'li genç sigortası olmadığı için koronavirüsten öldü

Los Angeles kentinde koronavirüs belirtileriyle başvurduğu sağlık ocağından sigortası olmadığı gerekçesiyle geri çevrilen genç hayatını kaybetti.

AA | 29.03.2020 - 08:44..
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ABD'nin Kaliforniya eyaleti Los Angeles kentinde yaşayan ve ismi açıklanmayan gencin ölümü tartışmalara yol açtı.

Kayıtlara göre 11 gün önce ölen gencin, hayatını kaybettiği gün solunum güçlüğü çekmesi sebebiyle yakınındaki bir sağlık ocağına gittiği ancak sağlık sigortası olmadığı gerekçesiyle geri çevrildiği belirtildi.

6 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ocağındaki yetkililerin sigortasız vatandaşlara hizmet veren bir devlet hastanesine gitmesini istemesinin ardından Antelope Valley Hastanesi'ne giden genç, hastanede geçirdiği 6 saatin ardından hayatını kaybetti.

BELEDİYE BAŞKANI PARRİS'TEN SERT TEPKİ

Lancaster Belediye Başkanı Rex Parris, yaşananlara tepki göstererek, "Bir sağlık ocağı çalışanları, bu genci acilen tedavi altına almak yerine sağlık sigortası olmadığı için Antelope Valley Hastanesi'nin acil bölümüne yönlendirdiler. Buraya geldiğinde ise çok geçti. Bir çocuk solunum güçlüğüyle sana geliyorsa, ambulans çağırır veya sigorta sormadan müşahede altına alırsın." ifadelerini kullandı.

ABD'li genç sigortası olmadığı için koronavirüsten öldü

POZİTİF TEST SONUCU ÖLÜMÜNDEN SONRA GELDİ

Öte yandan ailesi ise daha önce herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan gencin, ölmeden birkaç gün önce ateş ve solunumda güçlük gibi belirtilerden dolayı koronavirüs testi yaptırdığını ancak pozitif çıkan test sonucunun ölümünden sonra geldiğini açıkladı. Los Angeles İl Sağlık Müdürlüğü, test sonucunun pozitif çıkması dolayısıyla genci ölümünden 6 gün sonra "koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç hasta" olarak duyururken, gencin babasında da koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

ABD'li genç sigortası olmadığı için koronavirüsten öldü

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ ÖLÜMLER LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Los Angeles Salgın Kontrol ve Önleme Merkezinden aynı gün içerisinde, "farklı nedenlerden ölmüş olabileceği ihtimaliyle" vakanın detaylı inceleme altına alındığı belirtilerek gencin ölümü, koronavirüsle ilişkili ölümler listesinden çıkarıldı. Los Angeles Belediyesi'nden, tartışmaların artması üzerine yapılan yazılı açıklamada, ölüm sebebinin belirlenmesi için Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından detaylı bir değerlendirme yapılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "İlk testler koronavirüs tanısında pozitif bir sonuç gösterse de durum karmaşık bir hal alabiliyor. Bu durum yaşanan ölümler için alternatif bir açıklama olabilir. Hasta mahremiyeti şu anda daha fazla detay vermemizi engelliyor." ifadelerine yer verildi.

Gencin hayatını kaybetmesinin üzerinden 11 gün geçmesine rağmen değerlendirme sonuçları açıklanmadı.

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