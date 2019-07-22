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ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla bir arada

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General McKenzie, Suriye'de YPG/PKK'nın elebaşlarından Cilo ile görüşme yaptı.

AA | 22.07.2019 - 15:41..
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye ziyaretine saatler kaldı.

ABD'Lİ GENERAL ELEBAŞI CİLO İLE BULUŞTU

Türkiye bu ziyarete hazırlanırken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General McKenzie de Suriye'ye YPG/PKK'nın elebaşlarından Cilo ile buluştu.

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter'dan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie ve DEAŞ Karşıtı ABD Öncülüğündeki Koalisyon'un temsilcilerinden Büyükelçi William Roebuck'un, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgeyi ziyaret ettiğini duyurdu.

ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla bir arada

ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla bir arada

ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla bir arada

ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla bir arada

ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla bir arada

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