ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla bir arada

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye ziyaretine saatler kaldı.
ABD'Lİ GENERAL ELEBAŞI CİLO İLE BULUŞTU
Türkiye bu ziyarete hazırlanırken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General McKenzie de Suriye'ye YPG/PKK'nın elebaşlarından Cilo ile buluştu.
SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter'dan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie ve DEAŞ Karşıtı ABD Öncülüğündeki Koalisyon'un temsilcilerinden Büyükelçi William Roebuck'un, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgeyi ziyaret ettiğini duyurdu.