taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7404
Euro
6.3091
Altın
1499.39
Borsa
104810.82
Gram Altın
276.985
Bitcoin
46164.36

ABD’li general: Türkiye Suriye operasyonunda kararlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emri doğrultusunda Suriye'ye operasyon hazırlığını tamamlayan Türk ordusunun hamleleri hakkında konuşan ABD’li general, "Bölgede Türkiye’nin dediği oldu" yorumunda bulundu.

Haber Merkezi | 07.10.2019 - 13:51..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
ABD’li general: Türkiye Suriye operasyonunda kararlı

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğini ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmelerini sağlamak için Suriye-Türkiye sınırındaki bölgeye harekat düzenlemeye hazırlanıyor.

ABD BİRLİKLERİ GERİ ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu, Fırat'ın doğusundaki teröristleri etkisiz hale getirmeye hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştireceği operasyon, ABD basınında geniş yankı buldu. Harekat öncesinde bölgedeki YPG terör üslerinde görev yapan Amerikan askerleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen konuşmalardan sonra Beyaz Saray'ın talimatıyla geri çekilmeye başladı.

ABD’li general:Türkiye Suriye operasyonunda kararlı İZLE

"TÜRKİYE ÖYLE YA DA BÖYLE OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRECEK"

ABD’li televizyon kanalı FOX News’a konuşan emekli general Malcolm Bradley Frost, Türkiye’nin bölgeye gerçekleştireceği operasyonun kesin olduğunu duyurdu.

ABD’li general: Türkiye Suriye operasyonunda kararlı

Türkiye’nin Suriye operasyonunu değerlendiren Frost, "Erdoğan, Suriye’den birliklerimizin çekilmesinin emrini verdi, bu da demek oluyor ki bu hamlenin bölgedeki güvenlik seviyesini artıracağını düşünüyor. Sonuç olarak bu karar blöf olsa da olmasa da Türkiye’nin Suriye’ye bir operasyon gerçekleştirmeye yönelik harekete geçtiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: Türkiye'nin operasyonunu desteklemeyeceğiz

ABD: Türkiye'nin operasyonunu desteklemeyeceğiz

337
YPG'liler Amerika'ya isyan ediyor

YPG'liler Amerika'ya isyan ediyor

284
Ermeni dövüşçü MMA maçında Türk rakibini öldürmeye çalıştı

Ermeni dövüşçü MMA maçında Türk rakibini öldürmeye çalıştı

127
ABD, Suriye sınırından çekiliyor

ABD, Suriye sınırından çekiliyor

200
ABD askerleri çekildi, üsler boş kaldı

ABD askerleri çekildi, üsler boş kaldı

184
İran da Türkiye'nin Suriye operasyonundan endişeli

İran da Türkiye'nin Suriye operasyonundan endişeli

144
TSK namluları YPG mevzilerine çevirdi

TSK namluları YPG mevzilerine çevirdi

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir