ABD'li hırsız önce karnını doyurdu

ABD’nin Georgia eyaletinde ilginç bir hırsızlık olayı gerçekleşti.

Atlanta kentinde, 25 Aralık’ta bir hazır yemek restoranına gece saatlerinde giren soyguncu, kendisine yemek pişirip yedi. Soyguncu daha sonra bir süre yerde yatarak uyudu.

ABD’de soymak için girdiği restoranda yemek pişirip yedi VİDEO

BİLİSAYARLA KAYIPLARA KARIŞTI

Polisten yapılan açıklamada, soyguncunun restorandan dizüstü bilgisayar ve tablet çalarak kayıplara karıştığı belirtildi.

Soyguncunun restoran içerisindeki görüntüsü sosyal medyada paylaşılırken, polis yerel halktan soyguncunun bulunması için yardım istedi.