ABD'li iki komutandan Genelkurmay'a ziyaret

Suriye'de Fırat'ın Doğusu'nda oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin iki ABD'li komutanın Genelkurmay'a geldiği, bölgenin tesis edilmesi için faaliyetlerin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜŞMELER YARIN AKÇAKALE'DE DEVAM EDECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korg. Thomas W. Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'ndaki temaslarını tamamladı. Görüşmelere yarın, Akçakale’deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde devam edilecek."