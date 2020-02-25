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ABD'li kadın avcı Adıyaman'da avlandı

ABD'den avlanmak için Adıyaman'a gelen kadın avcı, boynuz uzunluğu 130 santimetre olan dağ keçisini avladı.

AA | 25.02.2020 - 17:21..
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Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, Sincik ilçesi dağlarında av turizmi kapsamında izinli avcılık faaliyetlerine izin veriliyor.

Bu kapsamda ABD'den kente gelen Emieblcek Harris, Sincik Devlet Avlağında atış talimleri yaparak ava hazırlık yaptı.

ABD'li kadın avcı Adıyaman'da avlandı

DAĞ KEÇİSİ AVLADI

Daha sonra ava çıkan Harris, boynuz uzunluğu 130 santimetre olan 11 yaşındaki dağ keçisini avladı.

ABD'li kadın avcı Adıyaman'da avlandı

KAÇAK AVCILIĞA 26 BİN LİRA CEZA UYGULANIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, dağ keçisini kaçak avlayanlara yaklaşık 26 bin lira cezai işlem uygulandığını kaydetti.

ABD'li kadın avcı Adıyaman'da avlandı

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