ABD'li kadın avcı Adıyaman'da avlandı

Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, Sincik ilçesi dağlarında av turizmi kapsamında izinli avcılık faaliyetlerine izin veriliyor.
Bu kapsamda ABD'den kente gelen Emieblcek Harris, Sincik Devlet Avlağında atış talimleri yaparak ava hazırlık yaptı.
DAĞ KEÇİSİ AVLADI
Daha sonra ava çıkan Harris, boynuz uzunluğu 130 santimetre olan 11 yaşındaki dağ keçisini avladı.
KAÇAK AVCILIĞA 26 BİN LİRA CEZA UYGULANIYOR
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, dağ keçisini kaçak avlayanlara yaklaşık 26 bin lira cezai işlem uygulandığını kaydetti.