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ABD'li komutan: DEAŞ'a karşı Taliban'a destek verdik

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, ABD kuvvetlerinin Taliban'a Afganistan'ın Nangahar vilayetinde DEAŞ ile girdiği çatışmada 'sınırlı' destek verdiğini açıkladı.

AA | 11.03.2020 - 07:01..
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Stephen Townsend, Savunma Bakanlığı Müsteşarı Kathryn Wheelbarger ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde Orta Doğu ve Afrika'daki operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

McKenzie, ABD ile Taliban arasındaki anlaşmanın 29 Şubat'ta Katar'da imzalanmasından sonra Taliban'ın ABD ve koalisyon kuvvetlerine yönelik saldırı düzenlemediğini ancak örgütün henüz Afgan kuvvetlerine yönelik şiddeti azaltma vaadini de yerine getirmediğini söyledi.

ABD'li komutan: DEAŞ'a karşı Taliban'a destek verdik

"DEAŞ'A KARŞI TALİBAN'A DESTEK VERDİK"

Taliban'ın Afganistan'ın doğusundaki Nangahar'da DEAŞ ile çatışmaya girdiğini belirten McKenzie, "Nangahar vilayetinin güneyinde Taliban'ın DEAŞ'ı sıkıştırıp yok ettiğini izledik. Dünyanın en kötü coğrafyalarından birine sahip olan bu bölgede oldukça etkililer. Burada bizden de sınırlı bir destek aldılar." dedi.

ABD'nin Taliban'a ne tür bir destek verdiğini açıklamayan McKenzie, "Oldukça kanlı bir karmaşaydı ve DEAŞ şu anda Nangahar'da herhangi bir alanı kontrol etmiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'li komutan: DEAŞ'a karşı Taliban'a destek verdik

Taliban'ın DEAŞ ile ülke genelinde mücadele edebilme kapasitesine sahip olup olmadığına ilişkin bir soruya, McKenzie meselenin kapasiteden çok irade meselesi olduğunu, Taliban'ın DEAŞ ile mücadele etmek istediği kadar El Kaide ile mücadele etmek istemediğini belirtti.

Taliban'ın El Kaide ile mücadele olasılığına ilişkin bir soruya McKenzie, "Bu konuda çok iyimser değilim. Bunu göstermeleri gerekecek. Bu iradelerini henüz göstermiş değiller." değerlendirmesinde bulundu.

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