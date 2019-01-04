ABD'li kongre üyeleri yemin edip görevlerine başladı

ABD'de yapılan 6 Kasım ara seçimlerinin ardından Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, yemin ederek, Kongre'nin 116. dönemindeki görevlerine resmen başladı.

435 ÜYE YEMİN ETTİ

İlk olarak, Demokrat Vekil Nancy Pelosi'nin Temsilciler Meclisi başkanı seçildiği törende, aralarında Michigan eyaletinden Temsilciler Meclisi'ne seçilen Filistin asıllı Müslüman Rashida Tlaib ve Minnesota eyaletinden Somali asıllı Müslüman İlhan Omar'ın da bulunduğu 435 üye yemin etti.

KUR'AN-I KERİM'E EL BASARAK YEMİN ETTİ

78 yaşındaki Pelosi'nin başkanlık edeceği Temsilciler Meclisi'nde, ilk kez iki kadın Müslüman üye de bulunuyor. Törende, Tlaib ve Omar, 1734'te İngilizce'ye çevirilen ve ABD'nin kurucularından Thomas Jefferson'a ait Kur'an-ı Kerim'e el basarak, yemin etti.

YEMİN TÖRENİNE GELENEKSEL KIYAFETLERLE KATILDI

Tlaib ve Omar'ın, yemin törenine, ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle katıldığı görüldü.

TEBRİK ZİYARETİ

Öte yandan, Omar'ın babası, ailesi ve akrabalarının da aralarında bulunduğu çok sayıda destekçi, Omar'ın yemin törenini, Temsilciler Meclisi'ndeki ofisinden takip etti. ABD'nin 2016 Başkanlık seçimlerinde aday olan Vermont eyaleti Senatörü Bernie Sanders de Omar'ın ofisine tebrik ziyaretinde bulundu.

TRUMP'IN GÖREVDEN ALINMASINI ÖNGÖREN TASARI DA SUNULACAK

Aynı gün içerisinde, Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Brad Sherman, Başkan Donald Trump'ın görevden alınmasını öngören bir tasarı sunacağını açıkladı. The Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Trump'a, eski FBI Başkanı James Comey'i kovarak, hukuka engel olmanın da dahil olduğu birçok suçlama yönelten Sherman, "Bu tasarının sunulması için tüm nedenler mevcut. Donald Trump, her geçen gün Beyaz Saray'dan ayrılmasının ülkemiz için iyi olacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.