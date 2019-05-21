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ABD'li milyarder, 400 öğrencinin kredi borcunu ödeyecek

Hayırsever Robert F. Smith, toplam 400 öğrencinin 40 milyon dolarlık eğitim kredisini ödeyeceğini açıkladı.

AA | 21.05.2019 - 03:29..
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Afrika kökenli ABD'li yatırımcı ve hayırsever Robert F. Smith Smith, mezuniyet törenine katıldığı Georgia eyaletindeki Morehouse College'da yaptığı açıklamada, 2019 mezunu olan 400 öğrencinin eğitim kredisi borcunu kendisinin ödeyeceğini duyurarak, "Ailemin, büyüklerimin ve adlarını bilmediğim Afrikan Amerikalı nesillerin bana açtığı yolu asla unutmayacağım. Onların mücadelesi, cesareti ve yaşadıkları benim mücadele etmeme ve başarmama yol açmıştı." diye konuştu.

ABD'li milyarder, 400 öğrencinin kredi borcunu ödeyecek

400 ÖĞRENCİ İÇİN 40 MİLYON DOLAR

Yerel basında, 400 öğrencinin borcunun toplamda yaklaşık 40 milyon dolara tekabül ettiği kaydedildi.

"Vista Equity Partners" adlı sermaye firmasını kuran ve yaklaşık 5 milyar dolarlık servetin sahibi olan Smith, 2018'de ABD'deki en zengin Afrika kökenli Amerikalı olmuştu.

ABD'li milyarder, 400 öğrencinin kredi borcunu ödeyecek

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