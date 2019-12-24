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ABD’li rapçi Blueface halka para saçtı

Arabanın üzerine çıkıp etrafa para saçan ünlü rapçi, sosyal medyada tepki çekti.

DHA | 24.12.2019 - 17:03..
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'Blueface' olarak bilinen rap şarkıcısı Johnathan Michael Porter, Los Angeles şehrinde bulunan Skid Rov bölgesinde, lüks cipinin üzerine çıkarak çevresinde toplanan insanlara para saçtı.

Şarkıcı, yanında getirdiği poşetlerdeki paraları saçmaya başladığı anları sosyal medya hesabından 'paylaşma mevsimi' notuyla paylaştı.

ARACA TIRMANANLAR OLDU

Görüntülerde çevredekilerin, aracın etrafına toplandığı ve şarkıcının saçtığı paraları yakalamaya çalıştıkları görüldü. Bazı kişilerin de aracın üzerinde kalan paraları almak için araca tırmandığı görüldü.

ABD’li rap şarkıcısı ‘Blueface’ sokakta para saçtı -VİDEO

TAKİPÇİLERİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Şarkıcının sosyal medya hesabından yayınladığı bu görüntüler, takipçileri arasında da tartışmalara neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü şarkıcının para saçmasını 'aşağılayıcı' olarak yorumlarken, bir bölümü de bunu 'cömertlik' olarak nitelendirdi.

ABD’li rap şarkıcısı ‘Blueface’ sokakta para saçtı -1

ABD’li rap şarkıcısı ‘Blueface’ sokakta para saçtı -2

ABD’li rap şarkıcısı ‘Blueface’ sokakta para saçtı -3

ABD’li rap şarkıcısı ‘Blueface’ sokakta para saçtı -4

ABD’li rap şarkıcısı ‘Blueface’ sokakta para saçtı -5

ABD’li rap şarkıcısı ‘Blueface’ sokakta para saçtı -6

ABD’li rap şarkıcısı ‘Blueface’ sokakta para saçtı -7

ABD’li rap şarkıcısı ‘Blueface’ sokakta para saçtı -8

ABD’li rap şarkıcısı ‘Blueface’ sokakta para saçtı -9

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