Türkiye’nin Suriye’ye operasyon kararı, uluslararası siyatte derin yankılar uyandırmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesi sonrasında ABD Başkanı Trump,Twitter hesabından ABD'nin yıllar önce Suriye'de 30 gün kalması gerektiğini hatırlatarak terör örgütlerine finans kaynağı sağlandığını itiraf etti ve Suriye’den kesin olarak çekileceklerini duyurdu.

CANLI YAYINDA HADSİZ SÖZLER

ABD Başkanı’nın bu duyurusu ise, kendi partisi içindeki senatörlerin tepkisini çekti. Trump’ın önemli destekçilerinden olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye'deki son gelişmelere tepki gösterdi.

ABD’li senatör Türkiye’yi yaptırım uygulamakla tehdit etti VİDEO

"TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

Canlı olarak bağlandığı FOX News kanalında, oldukça tepki uyandıran Graham, Trump’ın kararını eleştirirken Türkiye’yi açıkça tehdit etti.

"Türkiye, Suriye'ye bir adım atarsa Türk ordusuna ve ekonomisine yaptırım uygulatmak için elimden geleni yapacağım." tehditleri savuran Graham, Türkiye’nin bu kararının iki ülkenin ilişkisini koparıp attığını iddia etti.