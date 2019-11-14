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ABD'li Senatör'den Ermeni tasarısına bloke

1915'teki Ermeni olaylarının ABD Senato'sunda sözde soykırım olarak kabul edilen karar tasarısı, ABD'li Senatör Graham tarafından bloke edildi.

AA | 14.11.2019 - 09:00..
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ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim günü yaptığı oylamada, 1915 Ermeni olaylarını soykırım olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Türkiye ise söz konusu kararın "yok hükmünde" olduğunu açıklamış ve söz konusu adımın kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

ABD Senatosu'nda Demokrat Senatör Bob Menendez, sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören bir karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep etti.

OYLAMAYI BLOKE ETTİ

Söz konusu talep karşısında Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, tasarının oylanmasına karşı görüş bildirdi ve oylamayı bloke etti.

ABD Senatosu'nda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek oylamanın yapılmasını bloke edebiliyor.

"SENATÖRLER TARİHİ YENİDEN YAZMAMALI"

Graham, burada yaptığı açıklamada, "Kısa süre önce Türkiye'nin askeri operasyonundan dolayı Suriye'de karşılaştığımız sorunlar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump ile görüştüm. Umarım Türkiye ve Ermenistan bir araya gelebilir ve bu sorunu (1915 olaylarını) ele alır. Senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li Senatör'den Ermeni tasarısına bloke

TÜRK- AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ

Graham ayrıca, kararını geçmişe bakarak değil, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine bakarak aldığını belirtti. Graham'in söz konusu kararının, Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı Cumhuriyetçi senatörlerin katıldığı toplantıdan birkaç saat sonra gündeme gelmesi dikkati çekti.

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ABD'li Senatör'den Ermeni tasarısına bloke

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