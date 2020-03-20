taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5027
Euro
6.9647
Altın
1509.22
Borsa
87337.78
Gram Altın
315.219
Bitcoin
44548.48

ABD'li senatörler koronavirüsten kazanç sağlıyor iddiası

İki Cumhuriyetçi senatörün, konumlarını kullanarak elde ettikleri bilgiler sayesinde hisse senedi alım satımıyla kazanç sağladıkları iddia edildi.

AA | 20.03.2020 - 14:01..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Kongresi'nin iki üyesi, skandal bir haberle gündemde...

Cumhuriyetçi Parti'den iki üyenin, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan finansal piyasalardaki çöküş öncesinde konumlarını kullanarak elde ettikleri bilgilerle haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Cumhuriyetçi Partinin Georgia eyaleti senatörü Kelly Loeffler, 24 Ocak'ta Senato Sağlık Komitesinde, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Direktörü Anthony Fauci ve Ulusal Alerji Enstitüsü başkanının da bulunduğu koronavirüs konulu toplantıya katıldı.

SATIŞTAN SONRA FİRMANIN HİSSELERİ ARTTI

Loeffler, toplantıda edindiği bilgiler sayesinde elindeki bazı hisse senetlerini sattı.

Eşi, New York Borsası'nın başkanlığını yapan Loeffler, toplantının yapıldığı gün elinde bulundurduğu Resideo Technologies adlı şirkete ait 50,001 ile 100,000 dolar değerindeki hisse senetlerini sattı. Satıştan kısa bir süre sonra firmanın değeri yüzde 50'den fazla düştü.

ABD'li senatörler koronavirüsten kazanç sağlıyor iddiası

Kelly Loeffler

Ayrıca Loeffler, evden çalışma yazılımları üzerine çalışan Citrix firmasından 100,000 ile 250,000 dolar değerinde hisse satın aldı. Daha sonra bu firmanın hisselerinde ciddi artış görüldü.

Loeffler, göreve geldiğinde 500 milyon dolarlık servetiyle kongrenin en zengin üyesi olmuştu.

BÜYÜK MİKTARDA HİSSE SATIŞI

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinin Cumhuriyetçi Partili Başkanı Kuzey Carolina Senatörü Richard Burr da, pozisyonu sayesinde koronavirüs ile ilgili aldığı özel bilgi üzerine ABD Borsası düşüşe geçmeden önce şubat ayı ortasında kendisi ve eşine ait 628 bin dolar ile 1,72 milyon dolar değer aralığındaki hisseleri sattı.

ABD'li senatörler koronavirüsten kazanç sağlıyor iddiası

Richard Burr

Bu miktardaki hisselerin, Burr'un 2016'dan bu yana sattığı en yüksek sayıdaki hisse senedi olduğu görüldü.

Kongre üyelerinin edindiği gizli bilgileri kullanarak ticari faaliyetlerini yasaklayan yasa, 2012 yılında ABD Meclisi'nden geçmişti. Burr, yasaya karşı oy kullanan 3 senatörden biriydi.

İlginizi Çekebilir
Yasağa rağmen düğün yapanlara polis müdahale etti
Cezayir'de korona nedeniyle faaliyetlerin askıya alınmasına rağmen düğün yapanlara polis müdahale etti. Düğüne katılanlar karantinaya alındı.
İran'da can kaybı 1433'e yükseldi
İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1433'e yükseldi.
Mehmet Öz'ün çalışanında koronavirüs çıktı
Ünlü Türk doktor, bir çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca, programı evden sunmaya karar verdi.
Mike Tyson: Ölümü dört gözle bekliyorum
ABD'li boksör, yaşamanın kendisi için ölmekten daha karmaşık olabileceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Akkul, yoğun bakımda
Burak Akkul, yoğun bakımda
233
Taksim Meydanı'ndaki gençleri canlı yayında köpek kovaladı
Taksim Meydanı'ndaki gençleri canlı yayında köpek kovaladı
125
Aydın Doğan banka kuruyor
Aydın Doğan banka kuruyor
202
Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü
Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü
489
Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor
Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor
123
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşa göre dağılımı
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşa göre dağılımı
75
Sıla ve Yalın'dan hayranlarına karantina düeti
Sıla ve Yalın'dan hayranlarına karantina düeti
163
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir