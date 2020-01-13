ABD'li şirket, teknolojilerini çaldığı için Apple'a dava açtı

Apple'ın piyasaya sürdüğü akıllı saat modeli Apple Watch, başta kalp olmak üzere birçok sağlık takibi konusunda oldukça iyi işler çıkarıyor.

1989 yılında Kaliforniya'da kurulan hasta izleme teknolojileri üretim şirketi Masimo, Apple Watch'da kullanılan birçok sağlık patentinin kendilerine ait olduğunu belirterek Apple'a dava açtı. Şirket, yaklaşık 10 adet patentin Apple tarafından izinsiz kullanıldığını öne sürüyor.

APPLE İLE MASIMO İLK KEZ 2013 YILINDA ÇALIŞTI

Davada yer alan bilgilere göre Apple, 2013 yılında iş birliği yapmak için Masimo'dan bir toplantı talep etti ve iki şirket arasında görüşmeler başladı. Apple o zamanlar, Masimo'nun ürünlerini kendi ürünlerine entegre edebilmek için görüşmek istemişti.

Ancak iddialara göre Apple, görüşmeler esnasında Masimo'nun baş tıbbi sorumlusu O'Reilly ve baş teknoloji sorumlusu Marcelo Lamego gibi kilit yöneticileri kendine çekip şirketin ticari sırlarını çaldı.





GOOGLE DA AYNISINI YAPMIŞTI

Kaliforniya merkezli bir Amerikan tüketici elektroniği şirketi olan Sonos, piyasaya sürdüğü akıllı hoparlörleri ile biliniyor. Şirket, kendi hoparlörlerinde kullandığı teknolojilerin Google tarafından kopyalandığını iddia ederek geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvurmuştu.

Google'ın akıllı hoparlörlerindeki kablosuz senkronizasyon ile ilgili en az beş patenti ihlal ettiğini belirten Sonos; tazminat talebinin yanı sıra ABD'de satışa çıkan bütün Google hoparlörlerini, akıllı telefonlarını ve dizüstü bilgisayarlarını geri toplatmak istiyor.

Google ile Sonos, Google Play Müzik hizmetini Sonos'un hoparlörlerine entegre etmek için 2013 yılında ortak oldu. Ancak Google, daha sonra Chromecast Audio, Pixel akıllı telefonlar ve Google Home akıllı hoparlör serisini piyasaya sürünce iki şirketin arası açıldı.

Sonos, Google'ın söz konusu ortalık döneminde eriştiği patent teknolojilerini kullanarak kendi ürünlerini geliştirdiğini ve bunu izin almadan yaptığını iddia ediyor.

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