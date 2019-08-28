taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8039
Euro
6.4544
Altın
1542.96
Borsa
96034.44
Gram Altın
288.021

ABD'li sunucu ırkçı yorumundan sonra özür diledi

ABD'de yerel bir televizyonda çalışan Alex Hausden, siyahi sunucu arkadaşı Jason Hackett'ı gorile benzetti. Aldığı tepkiler üzerine Hausden, ağlayarak herkesten af diledi.

DHA | 28.08.2019 - 12:41..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Oklohoma’da yayın yapan Koco TV’de ırkçı bir yorum, ülkede tepkilere neden oldu.

GORİLİ ARKADAŞINA BENZETTİ

Canlı olarak yayınlanan haber programında, Alex Hausden isimli kadın sunucu, hayvanat bahçesine dair yayınlanan bir haber sırasında ekrana gelen gorili, yanındaki siyahi sunucu arkadaşı Jason Hackett’a benzetti.

ABD'li sunucu ırkçı yorumundan sonra özür diledi

'SANKİ SANA BENZİYOR' YORUMU

Kadın sunucu, “Sanki sana benziyor, evet aslında benziyor” diye yorum yapınca seyirciler bu ırkçı yoruma büyük tepki gösterdi.

Kadın sunucu, daha sonra çıktığı yayında ağlayarak meslektaşından ve tüm izleyicilerden özür diledi.

ABD'li sunucu ırkçı yorumundan sonra özür diledi VİDEO

ABD'li sunucu ırkçı yorumundan sonra özür diledi

İŞ ARKADAŞI ÖZRÜ KABUL ETTİ

Gorile benzettiği arkadaşı Jason Hackett ile beraber yayına çıkan Alex Hausden, bu espriyi bilerek yapmadığını ve çok üzgün olduğunu söyledi.

Özrü kabul eden Jason Hackett ise lisanın ve kültürel farkındalığın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

117
Alışveriş yapmak için hastaları bekleten memur

Alışveriş yapmak için hastaları bekleten memur

444
Sultangazi'de makas atan otomobil kazaya neden oldu

Sultangazi'de makas atan otomobil kazaya neden oldu

238
Beşiktaş Fernandes'le anlaştı

Beşiktaş Fernandes'le anlaştı

70
THK: Geçmişten gelen 1.4 milyar TL borcumuz var

THK: Geçmişten gelen 1.4 milyar TL borcumuz var

270
Seda Türkmen ve Bora Akkaş boşanıyor

Seda Türkmen ve Bora Akkaş boşanıyor

34
Suudi iş adamı İngilizcesi yetmeyince iki uçak satın aldı

Suudi iş adamı İngilizcesi yetmeyince iki uçak satın aldı

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir