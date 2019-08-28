Oklohoma’da yayın yapan Koco TV’de ırkçı bir yorum, ülkede tepkilere neden oldu.

GORİLİ ARKADAŞINA BENZETTİ

Canlı olarak yayınlanan haber programında, Alex Hausden isimli kadın sunucu, hayvanat bahçesine dair yayınlanan bir haber sırasında ekrana gelen gorili, yanındaki siyahi sunucu arkadaşı Jason Hackett’a benzetti.

'SANKİ SANA BENZİYOR' YORUMU

Kadın sunucu, “Sanki sana benziyor, evet aslında benziyor” diye yorum yapınca seyirciler bu ırkçı yoruma büyük tepki gösterdi.

Kadın sunucu, daha sonra çıktığı yayında ağlayarak meslektaşından ve tüm izleyicilerden özür diledi.

ABD'li sunucu ırkçı yorumundan sonra özür diledi VİDEO

İŞ ARKADAŞI ÖZRÜ KABUL ETTİ

Gorile benzettiği arkadaşı Jason Hackett ile beraber yayına çıkan Alex Hausden, bu espriyi bilerek yapmadığını ve çok üzgün olduğunu söyledi.

Özrü kabul eden Jason Hackett ise lisanın ve kültürel farkındalığın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.