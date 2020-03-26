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ABD'li teknoloji devleri koronavirüs için birleşti

Amazon, koronavirüs test kitlerini almak ve kullanıma sunmak için, Microsoft kurucu ortağı Bill Gates tarafından finanse edilen araştırmacılarla iş birliği yaptı.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 09:11..
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Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle birçok şirket, salgının önlenmesine yardımcı olmaya çalışıyor.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri de ABD oldu. Ülkede toplam vaka sayısı 70 binlere yaklaşırken, ölü sayısı ise bini geçti

Gates Vakfı destekli Seattle Coronavirus Değerlendirme Ağı (SCAN), şu günlerde şehir sakinlerinden örnekler alarak, enfeksiyon olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.

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AMAZON'DAN YARDIM ALIYOR

Amazon'un tıbbı sağlık kolu Amazon Care ise, kitlerin teslimatı için Gates vakfına bağlı SCAN şirketine yardımcı oluyor. Amazon Care, insanların evlerine test kitlerini gönderiyor ve daha sonra bu kitleri geri toplayarak SCAN'e teslim ediyor. Herhangi bir virüs tespit edildiğinde ise sağlık çalışanlarıyla iletişime geçiliyor.

Amazon ile SCAN arasındaki bu ortaklık, koronavirüs ile mücadelede geç kalan ABD'de test sayısını artırmaya yardımcı olacak.

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BILL GATES İSTİFA ETMİŞTİ

Bu ayın başlarında Bill Gates, hayırseverliğe odaklanmak ve işlerine bu yönde devam etmek için Microsoft'un yönetim kurulundan istifa ettiğini açıklamıştı.

Instagram: @eshteknoloji

ABD'li teknoloji devleri koronavirüs için birleşti

ABD'li teknoloji devleri koronavirüs için birleşti

ABD'li teknoloji devleri koronavirüs için birleşti

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