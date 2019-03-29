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ABD'li temsilciye: Türkiye seçilmiş liderlerin yanında

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın Türkiye ile ilgili ifadelerine karşılık verdi.

AA | 29.03.2019 - 23:34..
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Aksoy, 28 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanlığının 'LiveatState' başlıklı sosyal medya programına konuk olan ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın Türkiye'ye ilişkin ifadeleri hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.

"ÜLKENİN MEŞRU YÖNETİMİNİ TANIYORUZ"

Aksoy, ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Abrams'ın Venezuela ile ilişkisi bağlamında Türkiye hakkında sarf ettiği sözleri esefle karşıladığını belirterek, "Türkiye, birçok ülke gibi Venezuela'da seçimle iş başına gelmiş olan Maduro hükümetini, uluslararası hukuka uygun ve BM'de temsil edildiği şekilde ülkenin meşru yönetimi olarak tanımaktadır" ifadesini kullandı.

ABD'li temsilciye: Türkiye seçilmiş liderlerin yanında

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams

"DIŞ MÜDAHALELERE KARŞIYIZ"

Aksoy, Türkiye'nin dış müdahaleler ve demokratik olmayan yöntemlerle ülkelerin meşru yönetimlerinin değiştirilmesi teşebbüslerine karşı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, Venezuela ile ticaretini uluslararası ticaret kurallarına uygun ve şeffaf şekilde yürütmektedir. Türkiye, iş birliği ortağı olarak gördüğü tüm Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerini karşılıklı saygı, dostluk ve çıkar temelinde sürdürecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Abrams, katıldığı LiveatState programında, Venezuela konusunda Türkiye'den istedikleri iş birliğini göremediklerini, Türkiye'nin Maduro yönetimine destek olarak hem Venezuela'da hem de Latin Amerika'da kendi pozisyonunu zayıflattığını iddia etmişti.

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