ABD'li vekil tecavüz ve ensest ilişkiyi savundu

ABD Temsilciler Meclisi'nde Iowa'yı temsil eden Cumhuriyetçi vekil Steve King, Amerikan kamuoyunda tartışma yaratan yorumlarına bir yenisini ekledi.

IRKÇI KİNG

Daha önceki bazı açıklamaları "ırkçı" bulunan King, Iowa'da yaptığı bir konuşmada, "Ya aile ağacımızda geriye doğru gitsek ve tecavüz ve ensest ilişkinin ürünü olan kişileri çıkarabilsek? Bunu yapsak geriye dünyanın (mevcut) nüfusu kalır mıydı?" şeklindeki sözleri tartışmalara neden oldu.

KÜRTAJA İZİN VERİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNURKEN SÖYLEDİ

Demokratlar kadar Cumhuriyetçilerden de tepki toplayan açıklama, birçok siyasetçi tarafından da kınandı. King'in, tecavüz veya ensest ilişki kaynaklı bile olsa kürtaja izin verilmemesi gerektiğini savunduğu bir konuşmada bu sözleri sarf ettiği kaydedildi.

"KONGREDE YERİ YOK"

Demokrat başkan aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Steve King bir ırkçı, kadın düşmanı ve ülkenin yüz karasıdır. O, ABD Kongresinin üyesi olmamalıdır." ifadelerini kullandı. Bir başka Demokrat başkan aday adayı Julian Castro da Twitter hesabından, "Steve King'in Kongrede yeri yok. Bir kez daha King kendini ve makamını küçük düşürdü." açıklamasını yaptı.

YENİ SEÇİM DÖNEMİNDE VETO YİYECEK

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney de "Steve King'in bugünkü sözleri dehşet verici ve garip. Artık onun ayrılması gerek." sözleriyle King'e tepki gösterdi. King'in seçim bölgesi Iowa'nın Cumhuriyetçi liderleri de King'e tepki gösterirken, yeni seçim döneminde King'e destek vermeyeceklerini açıkladı.

SERT TEPKİLER ALDI

Twitter'da en çok konuşulan konular listesinde ilk sıraya çıkan King'in yorumu, sosyal medyadaki binlerce kullanıcı tarafından da sert şekilde eleştirildi. Kullanıcıların çoğu King'e istifa çağrısı yaparken, King'in ofisi Amerikan medyasının sorularını yanıtsız bıraktı.

King, daha önce de "ırkçı" paylaşımlarda bulunmuş, çok tartışılan bir paylaşımında ise ABD haritasındaki mavi ve kırmızı (kırmızı Cumhuriyetçileri, mavi Demokratları temsil ediyor) eyaletleri birbiriyle kavga ederken gösteren bir paylaşımda bulunmuştu. Ülkede bir iç savaşı teşvik eden çağrıda bulunan King, "Merak ediyorum kim kazanacak?" şeklinde yorum yapmıştı.