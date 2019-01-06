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ABD'li yetkililer renkli haritayla geliyor

Salı günü ABD'li üst düzey üç isim, Suriye'nin kaderini etkileyecek bir görüşme yapmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Haber Merkezi | 06.01.2019 - 09:08..
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ABD'li yetkililer renkli haritayla geliyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey salı günü Türkiye’de olacak.

Bu üç isimle kritik görüşmeler gerçekleştirilecek. Suriye'nin kaderi açısından büyük önem taşıyan bu görüşmede hem DEAŞ ile mücadele hem de terör örgütü YPG'nin durumu konuşulacak.

ABD'li yetkililer renkli haritayla geliyor

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü YPG'yi korumak istediklerini belirten bir açıklama yapmıştı.

ABD'NİN DEAŞ TALEBİ

ABD’li yetkililerin çantasındaki ilk konu, Ankara’nın terör örgütü DEAŞ ile mücadelesi olacak. ABD, DEAŞ terörüne tam anlamıyla son verilmesini istiyor. Bu konuda Türkiye'nin garantörlüğü ve talepleri konuşulacak.

ABD'li yetkililer renkli haritayla geliyor

HARİTAYLA GELDİLER

Wall Street Journal gazetesine göre ABD’li yetkililer, Türkiye’nin terör örgütü YPG’nin bulunduğu bölgeye girmesini istemiyor, bu nedenle Suriye’nin kuzeydoğusuyla ilgili renkli bir harita hazırladılar. Salı günü gerçekleştirilecek görüşmede bu renkli harita masada olacak.

ABD'li yetkililer renkli haritayla geliyor

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