ABD'li zenginler: Bizden varlık vergisi alınsın

Bu mektupta, "Amerika varlığımızın daha fazla vergilendirilmesi konusunda ahlaki, etik ve ekonomik sorumluluğa sahip. ABD’de varlık vergisinin uygulanması, iklim değişikliğine cevap verilebilmesi, ekonominin iyileşmesi, sağlık durumumuzun ilerlemesi, adaletli bir şekilde fırsatların yaratılması ve demokratik özgürlüklerimizin güçlendirilmesi konusunda yardımcı olabilir. Varlık vergisinin kurumsallaşması cumhuriyetimizin çıkarınadır." ifadesine yer verildi.

50 MİLYON DOLARDAN FAZLASI OLANA VARLIK VERGİSİ

İş insanlarının mektubunda ABD Başkanlık yarışında herhangi bir adaya açıktan destek verilmezken, Senatör Elizabeth Warren’ın daha önce gündeme getirdiği 50 milyon dolardan fazla varlığa sahip olan en zengin 75 bin kişiye varlık vergisinin uygulanması yönündeki önerisinin desteklendiği belirtildi.

Amerikalı finans spekülatörü George Soros

10 YILDA 3 TRİLYON DOLAR EK GELİR FIRSATI

Mektupta bu önerinin uygulaması durumunda ABD genelinde gelecek 10 yılda yaklaşık toplam 3 trilyon ABD doları seviyesinde ek gelirin elde edilebileceğinin altı çizildi.

SEKRETERİNDEN DAHA AZ VERGİ ÖDÜYOR

Mektupta Forbes 2019 en zenginler listesinde 85,6 milyar dolarlık kişisel serveti ile üçüncü sırada yer alan Warren Buffet’ın daha önce sekterinden daha az vergi ödediğini söylediği hatırlatıldı.

Milyarder iş adamı Warren Buffet

GELİR EŞİTSİZLİĞİNE KARŞI

İş insanlarının mektubunda toplumdaki gelir eşitsizliğinin ve tatminsizliğin arttığı, bunun da demokratik kurumlara olan güvene zarar verdiği kaydedildi.

İŞTE O İSİMLER

Mektupta imzası bulunan iş insanları arasında; Louise J. Bowditch, Robert S. Bowditch, Abigail Disney, Sean Eldridge, Stephen R. English, Agnes Gund, Catherine Gund, Nick Hanauer, Arnold Hiatt, Chris Hughes, Molly Munger, Regan Pritzker, Justin Rosenstein, Stephen M. Silberstein, Ian T. Simmons, Liesel Pritzker Simmons, Alexander Soros ve George Soros gibi ABD'nin önde gelen zenginleri yer aldı.