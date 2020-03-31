ABDliler gıda yardımı için araç kuyruğuna girdi

ABD koronavirüs salgının merkezi haline gelirken, tıbbi ekipman eksikliğinin yanı sıra gıda sorunu da ortaya çıkmaya başladı.
Birçok markette reyonlar boşalırken, mağazalar da yağma korkusuyla kepenklerini kapattı.
GÜNLÜK 1700 AİLEYE YEMEK DAĞITIMI YAPILABİLİYOR
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pitsburg'da bulunan Pittsburgh Topluluğu Gıda Bankası' ise ihtiyaç duyan ailelere gıda yardımı sağlıyor.
Günlük 1700 aileye yemek dağıtım kapasitesi bulunan yardım kuruluşunun önünde, gıda yardımı için gelen aileler uzun araç kuyruğu oluşturdu.