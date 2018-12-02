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ABD’nin 5. Filo Komutanı, Bahreyn’de evinde ölü bulundu

Bahreyn merkezli 5. Filo Komutanı Koramiral Scott Stearney'nin, Bahreyn’deki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

AA | 02.12.2018 - 03:33..
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Konuyla ilgili olarak ABD Donanmasının Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Donanması Deniz Harekat Komutanı Amiral John Richardson, ABD'nin Orta Doğu'daki deniz gücünden sorumlu olan Koramiral Stearney'nin Bahreyn'deki evinde ölü bulunduğunu ifade etti.

ABD’nin 5. Filo Komutanı, Bahreyn’de evinde ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Richardson, Amerikalı komutanın ölüm nedenine ilişkin bir yorum yapmadı.

Şu aşamada cinayet ihtimalinin söz konusu olmadığını kaydeden Richardson soruşturmanın Bahreynli yetkili makamların da desteğiyle devam ettiğini bildirdi.

ABD’nin 5. Filo Komutanı, Bahreyn’de evinde ölü bulundu

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