taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7751
Euro
6.3945
Altın
1504.51
Borsa
100215.95
Gram Altın
279.379
Bitcoin
48573.84

ABD'nin Bağdadi operasyonunda yaşananlar

ABD'nin DEAŞ'ın başındaki isim Ebubekir el-Bağdadi'yi öldürdüğü iddia edilen operasyonun ayrıntılarına göre; çatışma dört saat sürdü.

AA | 27.10.2019 - 11:59..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
ABD'nin Bağdadi operasyonunda yaşananlar

İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği mevki, ilin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Tourlaha Kampı'na birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı.

HELİKOPTERLE ASKERLER İNDİ

Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren ilk çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı.

Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti.

Bu sırada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi.

Çatışmaların ikinci kısmı 2,5 saat kadar sürdü.

Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyonun ardından çekilen görüntüler VİDEO

Helikopterler yaklaşık dört saat süren operasyonun ardından bölgeden ayrıldı.

Bölgeye giden sağlık ekipleri, AA muhabirine, saldırının meydana geldiği noktada tamamen yıkılmış bir ev ile etrafında yanmış bazı çadırlar gördüklerini bildirdi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde 3 erkek, 3 kadın ve 1 çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin cesedine ulaştıklarını, 5 yaralıya da ilk müdahalede bulundukları bilgisini paylaştı.

TEYİT ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

İdlib'deki Suriye hava sahası Rusya tarafından kontrol ediliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon yetkilileri, söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldürüldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek için çalışma yürüttüklerini kaydetmişti.

Söz konusu haberlerde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söylediği belirtilmişti.

ABD'nin Bağdadi operasyonunda yaşananlar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'tan 'Az önce çok büyük bir şey oldu' tweet'i

Trump'tan 'Az önce çok büyük bir şey oldu' tweet'i

128
ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri gönderin ya da imha edin

ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri gönderin ya da imha edin

313
Hacı Sabancı, Joker oldu

Hacı Sabancı, Joker oldu

157
Balina kusmuğu ile zengin oldu

Balina kusmuğu ile zengin oldu

39
Putin, Soçi sonrası Güvenlik Konseyi'ni acilen topladı

Putin, Soçi sonrası Güvenlik Konseyi'ni acilen topladı

17
Şehir magandaları trafikte terör estirdi

Şehir magandaları trafikte terör estirdi

87
Barselona'da ayrılıkçılarla polis arasında çatışmalar

Barselona'da ayrılıkçılarla polis arasında çatışmalar

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir