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ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi

Mark Esper, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildiğini açıkladı.

İHA | 31.12.2019 - 21:47..
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Irak’ta Haşdi Şabi yanlılarının ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine düzenlediği baskın sonucu 32 kişi yaralanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper yaptığı açıklamada, ABD’nin Bağdat’taki Büyükelçiliğine ek güçler gönderildiğini duyurdu.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi

"KENDİMİZİ SAVUNMAK HAKKIMIZ"

Irak hükümetini Amerikan personelinin korunması konusunda yardım etmeye çağıran Mark Esper, "Ülkedeki Amerikan vatandaşlarının, askeri personelin ve diplomatların güvenliğini sağlamak ve kendimizi savunma hakkımızı sağlamak için koruma önlemleri aldık" dedi.

Esper, "Tüm ülkelerde olduğu gibi, Irak’taki personelimizin korunmasına yardımcı olmak için ev sahibi güvenlik kuvvetlerine güveniyoruz ve Irak hükümetini uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi -1

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