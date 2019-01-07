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ABD'nin çıkartma gemisi Karadeniz'de

USS Fort McHenry çıkartma gemisinin Karadeniz’e giriş yaptığı öğrenildi.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 07:05..
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ABD Deniz Kuvvetleri’nin Avrupa’daki basın dairesi, geminin devriye seferinde bulunmak üzere Karadeniz’e geldiğini doğruladı.

ABD Altıncı Filo Komutanı Lisa Franchetti konuya ilişkin açıklamasında, “USS Fort McHenry gemisinin Karadeniz’e girmesi, bizim bu denizdeki güvenliğe kolektif bağlılığımızı teyit ediyor, ayrıca NATO ve bölgedeki partnerlerimizle zaten güçlü olan ilişkilerimizi daha da güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

RUTİN OPERASYON

Karadeniz’deki operasyonlarının rutin olduklarını söyleyen Franchetti, geçen yıl bu sularda ABD Donanması’na ait yarım düzine geminin görev yaptığını ifade etti.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Washington’un Karadeniz’deki varlığını arttırma imkânlarını gözden geçirmesi gerektiğini, ayrıca Kiev’e ek silah sevkiyatı yapma olasılığını dışlamadığını belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu tür açıklamaların ‘barışçıl nitelikte olmadığını ve Ukrayna toplumu içindeki görüşlerin yakınlaştırılmasını hedeflemediğini’ açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya-ABD ilişkilerinin Kiev yönetiminin Kerç Boğazı'ndaki provokasyonunun esiri olduğunu vurgulamıştı.

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