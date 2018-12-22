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Trump-Erdoğan anlaşmasıyla istifalar peş peşe

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın, ABD'nin Suriye'den çekilmesi üzerine anlaşması üzerine, ABD Savunma Bakanı'nın ardından DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi de istifa etti.

AA | 22.12.2018 - 19:29..
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Trump-Erdoğan anlaşmasıyla istifalar peş peşe

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon diplomasisinin ardından, Trump Suriye'den ABD askerlerini çekme kararı almıştı.

Ancak bu karar ABD Hükümeti'nden YPG destekçilerini üzmüş ve istifalar başlamıştı.

ÖNCE SAVUNMA BAKANI İSTİFA ETTİ

Dün ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve Hulusi Akar'ın, "YPG'lileri kazdıkları çukurlara gömeceğiz" sözünün ardından, bu kararlara daha fazla dayanamayacağını belirtip istifa etmişti.

ŞİMDİ DE DEAŞ'LA MÜCADELE TEMSİLCİSİ İSTİFA ETTİ

Mattis'in ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifa ettiği bildirildi.

Hatırlanacağı üzere McGurk, DEAŞ'la mücadele adı altında, bölgede, YPG temsilcileriyle sık sık görüşüyor ve silahlanmalarına yardım ediyordu.

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