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ABD'nin elektronik harp uçağı Polonya'da

ABD ordusunun saldırı operasyonlarında kullanılan ЕС-130H Compass Call elektronik harp uçağını, Polonya'ya transfer ettiği öğrenildi.

AA | 10.06.2019 - 05:52..
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Amerikan Hava Kuvvetleri’nin Avrupa’daki sitesinde yapılan açıklamaya göre, ABD’nin Arizona’daki Davis-Monthan Hava Üssü’nde bulunan 55. Elektronik Harp Grubu’nun emrinde olan ЕС-130H Compass Call uçağı, Polonya ordusu ile yapılan ortak tatbikatlara katılmak için bu ülkeye gönderildi.

Uçağın yanı sıra, Almanya’daki Spangdahlem Hava Üssü’nde konuşlanan ABD Hava Kuvvetleri’nin 52. Hava Grubu’nda yer alan F-16 birliklerine katılacak olan teknik ekip üyeleri ve ekipmanlar da Polonya’ya ulaştı.

ABD'nin elektronik harp uçağı Polonya'da

ELEKTRONİK ALTYAPIYA SALDIRI AMAÇLI

ЕС-130H Compass Call uçağı, 1983’ten bu yana Amerikan ordusunun hizmetinde bulunuyor. Daha önce Afganistan, Irak, Sırbistan ve Kosova’daki operasyonlarda kullanılan uçak, karşı tarafın elektronik altyapısına saldırı düzenleyebilen sistemlerle donatılmış durumda.

ABD'nin elektronik harp uçağı Polonya'da

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