ABD'nin en çok kazanan CEO'larının aldığı ücret belli oldu

ABD'nin, 2018 yılında en çok kazanan CEO'ları belli oldu.

İLK SIRADA ZASLAV VAR

İlk sırada 29.4 milyon dolar, yani 737.5 milyon liralık ücret ile Discovery Inc. CEO’su David Zaslav yer aldı. Şirket bünyesinde birçok TV kanalını da barındırıyor. Ayrıca görev süresi boyunca Zaslav, Discovery Inc’in hisselerini yüzde 10,4 yükseltmeyi başardı.

İKİNCİ SIRADA ANGEL BULUNUYOR

En çok kazanan üst düzey yöneticiler listesinin ikinci sırasında ise yıllık 66.1 milyon dolar ile kimya devi Linde’nin CEO’su Stephen Angel bulunuyor.

DİSNEY'İN CEO'SU ÜÇÜNCÜ OLDU

Angel'ı 65.6 milyon dolar ile Disney CEO’su Robert Iger izledi. efferies CEO’su Richard Handler 44.7 milyon dolarla dördüncü en çok kazanan yönetici olurken, Hologic CEO’su Stephen MacMillen 42 milyon dolar yıllık ücret ile beşinci oldu.

( Disney CEO’su Robert Iger)

CEO’ların 2017’de ortalama 11.7 milyon dolar olan senelik kazançları, 2018’de yüzde 6,4 artışla 12.4 milyon dolara yükseldi. CEO’ların kazançları işçi ücretlerinin de bir hayli üzerinde yer aldı.

AFL-CIO’nun değerlendirmelerine göre CEO’lar, kendi çalışanlarının ortalamasından yaklaşık 287 kat daha fazla ücret alıyor. Bu fark, 1978’de sadece 30 kattı. CEO’lar şirketleri borsada felaket performans gösterse de genelde milyonlarca dolar ücret almayı bildi.

CEO'LAR ALDIKLARI ÜCRETİ HAK EDİYOR

Geçen yıl ABD borsasının yüzde 52 ile en çok kaybettiren ikinci şirketi olan Invesco’nun CEO’su Martin Flanagan aynı yıl 12.9 milyon dolar kazanırken, yüzde 49,1 kayıp ile en kötü üçüncü performansı gösteren Cimarex’in CEO’su Thomas Jorden ise 9.7 milyon dolar senelik ücret aldı.

Ekonomist Tyler Cowen, yüksek teknoloji ekonominde karmaşıklığın ve genel olarak belirsizliklerin giderek arttığını belirterek, bu ortamda CEO’ların artan ücretleri hak ettiklerini ileri sürdü.