ABD'nin hükümet borcu rekor kırdı

ABD'de Donald Trump başkanlık koltuğuna oturduğunda, 20 trilyonun altındaki borç, federal bütçe açığının artmasından dolayı hızlı bir tempoyla yükselmeye başladı.

TRUMP DÖNEMİNDE BORÇ REKORU

ABD Hazine Bakanlığı, hükümet borcunun 23 trilyon doları aşarak yeni bir rekor kırdığını belirtti. Bu miktarın 17 trilyonu vatandaşlar ve finansal kurumların, kalan 6 trilyon ise federal hükümetin farklı kurumlarının kendi aralarındaki borçlarından oluşuyor. Bu yılki bütçe açığı ise bir trilyon dolar olarak gerçekleşti.

BORÇ EKONOMİNİN YÜZDE 1832'SİNE ULAŞTI

ABD yatırım şirketi AllianceBerstein analistleri, ABD hükümet borcunun toplam ekonominin yüzde 1832’sine ulaştığını hesapladı. Rusya, Washington’ın yaptırım baskısı nedeniyle, 2014’ten beri kademeli olarak ABD kamu borcundan para çekiyor. 2018 baharında, yeni bir yaptırım dalgasının ardından Rusya Merkez Bankası, hazine portföyünü yarı yarıya düşürerek 96.05’ten 48.724 milyar dolara kadar büyük çaplı bir satış gerçekleştirdi. ABD Hazine Bakanlığı’nın Ağustos ayı verilerine göre, ABD kamu borcundaki Rus yatırımları 9.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.